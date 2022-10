Governo Meloni, chi potrebbe essere il ministro della Salute

1/8 ©Ansa

Sono molti i nomi emersi in questi ultimi giorni per la composizione della squadra di governo di centrodestra che è in via di formazione. E per il ministero della Salute, tassello chiave soprattutto per via della pandemia da Covid-19, in lizza ci sarebbero i profili di Francesco Rocca e di Letizia Moratti

