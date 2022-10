Governo Meloni, ecco la squadra scelta dagli utenti di Sky TG24

Fabio Panetta all’Economia, Antonio Tajani agli Esteri. Guido Crosetto agli Interni e Carlo Nordio alla Giustizia. Non sono i nomi che Giorgia Meloni proporrà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando riceverà l’incarico per formare il nuovo governo. O almeno non ancora. Per adesso, sono i ministri “preferiti” dagli utenti del sito di Sky TG24 che hanno votato la loro squadra per l’esecutivo prossimo venturo attraverso un questionario online che ha totalizzato oltre 15mila risposte.

Se non visualizzi il grafico clicca qui

Dunque, Panetta all’Economia, si diceva. Tajani agli Esteri, Crosetto agli Interni, Nordio alla Giustizia. E poi Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico, Luca Ricolfi all’Istruzione, Andrea Mandelli alla Salute e Edmondo Cirielli alla Difesa. Otto nomi per otto tra i dicasteri più importanti selezionati da una lista di 32 potenziali ministri che comprendeva alcuni dei candidati che ricorrono più spesso nelle indiscrezioni giornalistiche di questi giorni.

Guarda i risultati del TotoMinistri

L’exploit di Nordio

Per alcuni dei prescelti nel TotoMinistri si tratta di una sorta di plebiscito. Per esempio Giorgetti. Il ministro per lo Sviluppo economico in carica si è aggiudicato il 42,4 per cento delle risposte degli utenti del sito di Sky TG24 che evidentemente vorrebbero vederlo confermato su quella poltrona. Claudio De Scalzi, Ad dell’Eni e suo avversario più agguerrito in questa corsa virtuale, si è fermato al 28,2 per cento. Ancora più netto l’exploit di Carlo Nordio. Come possibile ministro della Giustizia l’ex magistrato non ha avuto rivali arrivando a doppiare il contendente più vicino: 52,4 per cento delle risposte in suo favore contro il 24,7 per cento di Giulia Buongiorno. Non si può lamentare neanche Guido Crosetto: per l’Interno ha raccolto il 35% dei consensi staccando di quasi 13 punti percentuali Matteo Piantedosi, prefetto di Roma, che si è fermato al 22,5 per cento.

Battaglia aperta per Economia, Salute e Difesa

Più incerto il risultato per altri ministeri. Per esempio all’Economia. Quella tra Fabio Panetta, componente del Comitato esecutivo della Bce, e Maurizio Leo, responsabile economia di Fratelli d’Italia, è stata infatti una lotta serrata decisa solo all’ultimo decimale: 33,2 per cento per il primo contro 33,1 per cento per il secondo. Consensi divisi anche per quanto riguarda il ministero della Salute. Il 34,9 per cento degli utenti di Sky TG24 che hanno risposto al sondaggio ha espresso la propria preferenza per Andrea Mandelli, non troppi di più rispetto a quelli favorevoli a Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione Lombardia: 32,1 per cento dei click. Stretti margini anche alla Difesa. Neanche due punti percentuali separano Edmondo Cirielli e Adolfo Urso: 35,7 per cento contro 34 per cento.

Se dalle percentuali passiamo ai numeri assoluti, i campioni delle preferenze si rivelano, nuovamente Carlo Nordio (8.054 risposte per lui) e Giancarlo Giorgetti (6.517). In fondo a questa classifica Marcello Pera: appena 1.539 voti, la cifra più bassa tra i nomi presenti nella lista.

Guarda i risultati del TotoMinistri