Terremoto Berlusconi sulla maggioranza. “Ho riallacciato i rapporti con Putin. Mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima per il mio compleanno. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono il primo dei suoi cinque veri amici”, ha detto ai deputati di Fi il Cavaliere dicendosi “molto preoccupato” per la guerra e per le reazioni all'invio di armi a Kiev. 'Alla Giustizia Meloni vuole Nordio, ma poi ha detto sì a Casellati', ha aggiunto. Imbarazzo nella maggioranza. "Inopportuno'" dice Lupi. 'Frasi in libertà' per La Russa. Attaccano il Pd e i Socialdemocratici europei: "Deriva senza precedenti". Meloni punta ad accelerare sulla formazione del governo. Oggi i voti per eleggere gli uffici di presidenza di Senato e Camera: vicepresidenti, questori e segretari d'aula. Alta tensione tra Terzo Polo e Pd per gli incarichi che spettano alle opposizioni: "Usciremo dall'Aula al momento del voto", dice Calenda.