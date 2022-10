1/11 Meloni Berlusconi Salvini

L'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi rischia di rivelarsi decisivo per la nascita del nuovo esecutivo. L'obiettivo dei due leader è quello di scalfire il gelo calato nei giorni scorsi dopo che gli appunti in Senato del Cavaliere avevano scatenato l'irritazione della presidente di FdI. I ministri in quota Forza Italia saranno, con ogni probabilità, decisivi per distendere i toni e riportare il sereno in maggioranza

Consultazioni in settimana: le tappe verso la fiducia del nuovo governo