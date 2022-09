Elezioni, l'intervista di Matteo Renzi a Sky TG24 in diretta

Il leader di Italia Viva è ospite di Casa Italia, il programma condotto da Fabio Vitale e dedicato al voto per il rinnovo del Parlamento, previsto domenica 25 settembre ascolta articolo Condividi

Renzi su von der Leyen: “Ha sbagliato” leggi anche Ue, Von der Leyen: Con qualunque governo democratico si lavora insieme L’intervista a Renzi è iniziata con la richiesta di un commento sulle parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che rispondendo a una domanda a Princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia ha detto: “Vedremo il risultato del voto in Italia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria". “Ha sbagliato. Le è venuta male una frase. Concetto sbagliatissimo, punto”, ha detto Renzi. E ha aggiunto: “Io farò di tutto perché non ci sia un governo sovranista in Italia, ma lo decidono gli italiani. Quindi se il governo sovranista dovesse avere la maggioranza, non c’è nessun tipo di intervento che fa la presidente della Commissione”.

Sulla Russia: "Dico sì alle misure, ma serve un ruolo diplomatico" leggi anche Russia, lunghe code di cittadini in fuga per evitare l’arruolamento Altro argomento di cui si è parlato, la guerra russa in Ucraina. Come deve rispondere l’Occidente alla Russia? “Sono molto preoccupato. Anche per la superficialità con cui si sta affrontando una questione che è drammatica – ha detto Renzi –. Per la prima volta dal 1962, dalla crisi dei missili di Cuba, noi siamo sull’orlo di una guerra nucleare. Il fatto stesso che si possa paventare questa ipotesi è di per sé un elemento drammatico. La parola bomba atomica e guerra nucleare erano tabù”. Poi Renzi ha aggiunto: “Cosa bisogna fare? Io vedo due cose. La prima: è impensabile rinunciare a rispettare il diritto internazionale. È stato giusto mandare la armi all’Ucraina, fare le sanzioni, perché senza questo tipo di intervento noi avremmo chiuso gli occhi di fronte a una palese violazione del diritto internazionale come quella compiuta da Putin. Ma serve anche un inviato speciale dell’Unione europea per far dialogare le parti in causa. È il momento nel quale l’Europa scelga un proprio inviato speciale, a suo tempo avevo detto Angela Merkel o Tony Blair. Serve uno che li faccia dialogare, perché la diplomazia è stata inventata per risolvere i problemi quando sembrano insormontabili. Dico sì alle misure, ma contemporaneamente serve un ruolo diplomatico”.

“Se il terzo polo avrà il 10%, condizioni per governo Draghi” vedi anche Elezioni, cosa succede se non voto? Tutte le FAQ Un passaggio anche sul premier Mario Draghi e sul post elezioni. “Noi siamo stati quelli che abbiamo portato Draghi e siamo orgogliosi di averlo fatto – ha detto il leader di Iv –. Me l’appunto sul petto la medaglia di aver mandato a casa Conte e di aver portato Draghi. E ora che succede? Molto dipende da come vanno le elezioni. Se il terzo polo, cioè la Lista Azione più Italia Viva, avrà il 10% io credo che ci siano le condizioni per poter costruire in Parlamento il governo di Mario Draghi. Lo dico per un calcolo matematico e politico. Draghi ora giustamente alla domanda di un giornalista risponde no, ma la domanda vera se si creano le condizioni la farà il presidente della Repubblica”.