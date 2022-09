Elezioni, l'intervista di Chiara Appendino a Sky TG24 in diretta

Sul Dl aiuti bis: “Falso che volevamo bloccare aiuti”

Come primo tema, Appendino ha parlato del Dl aiuti bis. “Abbiamo dato sin da subito la disponibilità a votare un decreto di cui i cittadini hanno bisogno, ricordiamo che è già in vigore, stiamo parlando della conversione. Poi abbiamo posto un tema reale: il Superbonus. Abbiamo proposto un emendamento per risolvere una questione che riguarda tra le 30 e le 40mila imprese. È molto tecnica, ma si tratta della possibilità di far circolare i crediti. Il fatto che noi volessimo bloccare gli aiuti è falso, abbiamo posto una questione perché oggi è l’ultima occasione per intervenire in modo efficace”. “Abbiamo dovuto collegare le due cose (decreto Aiuti bis e Superbonus, ndr) perché per mesi il tema che noi abbiamo posto non è stato risolto”, ha aggiunto Appendino. E ha confermato che il M5S voterà il decreto.