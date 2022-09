Letta: "Contro la destra siamo soli. No alla Bicamerale"

"L'effetto combinato di questa legge elettorale e della riduzione del numero dei parlamentari fa sì che se la destra prendesse il 40 per cento, e il fronte opposto si dividesse in parti uguali, a Meloni, Salvini e Berlusconi andrebbero il 70% dei seggi. Per questo ho fatto un appello al voto utile: siamo gli unici che possono vincere nei collegi uninominali, e' incontestabile". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista a 'La Stampa'. Il leader dem dice 'no' all'idea lanciata da Meloni di una bicamerale per le riforme: "Il vero problema e' l'obiettivo che hanno, inaccettabile. Io sono contro il presidenzialismo, lo trovo una scorciatoia insidiosa, il modo populista di dire ai cittadini: guardate, le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e risolvo io. La verità è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare un momento così difficile e si stanno costruendo l'alibi perfetto per non farlo".