5/8 ©Ansa

Analizzando il dettaglio delle risorse, si nota che la Lega è il partito ha investito di più da aprile 2019, prima data da cui sono disponibili le cifre. Il Carroccio ha speso 567mila euro per le due piattaforme in questo arco di tempo. Salvini usa Facebook e Instagram assiduamente e nelle ultime settimane ha postato sui temi cari alla Lega: immigrazione, flat tax, misure contro il caro bollette e proposte per cancellare il reddito di cittadinanza. Il suo pubblico, secondo i risultati di Meta, è prevalentemente maschile, per metà composto da over 45

Elezioni, Supermedia Agi/YouTrend: calano Pd e Lega, Fdi rimane primo partito