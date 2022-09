Elezioni, l'intervista di Giuseppe Conte a Sky TG24 in diretta

Conte ricorda la regina Elisabetta

In apertura Conte ha dedicato un pensiero alla regina Elisabetta, morta nel pomeriggio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L’ho incontrata nel 2019 a Buckingham Palace. Questa sua monarchia si caratterizza non solo per l’estensione temporale, ma anche per un senso di grande dignità, autorevolezza, dedizione con cui ha interpretato questo ruolo. È sempre rimasta in sintonia, molto amata dai sui concittadini”, ha detto il leader del M5S.