Tra alleanze e ricette politiche prosegue la campagna elettorale. Letta insiste: la destra grande pericolo per l'Italia. Per renzi "il modello è Macron". Fumata nera sul price cap Ue al gas russo: la proposta non sarà discussa oggi al vertice dei ministri europei dell'Energia e la decisione slitta a ottobre. Pronto invece il decreto del governo Draghi contro il caro-bollette: sul tavolo 12-13 miliardi, spiega il ministro Franco. Ora pressing sul Parlamento perché possa arrivare il via libera la prossima settimana