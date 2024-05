Paul Auster, la moglie: "Avrei voluto dare io notizia della morte"

Lifestyle

È nato come un metodo per ammazzare il tempo durante i periodi più bui della pandemia da Covid-19. È diventato un fenomeno in grado di influenzare il mercato editoriale . Lo chiamano BookTok , dal nome dell’hashtag che, su TikTok , accompagna i video con cui gli utenti – i BookToker , perlopiù giovani della Generazione Z - condividono sul social pensieri e recensioni dei loro romanzi preferiti, a volte leggendone qualche passaggio

UNA VITA COME TANTE – Uno dei titoli diventati più virali su TikTok è Una vita come tante di Hanya Yanagihara, pubblicato in Italia da Sellerio nel 2016. L’autrice racconta, in più di mille pagine, l’amicizia di quattro ragazzi che dalla provincia si sono trasferiti a New York. Brutale ed emotivo, si concentra su quanto possano essere crudeli sia l’uomo che il destino in sé