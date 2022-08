Standing ovation per il premier al Meeting di Rimini: "Il prossimo esecutivo, di qualunque colore sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili". E poi aggiunge: "No al protezionismo e all'isolazionismo che non coincidono con il nostro interesse nazionale". Salvini accende il tema della famiglia: "il modello di riferimento deve essere quello ungherese", dice. Protesta il Pd: "con il modello Orban torneremmo indietro sui diritti delle donne"