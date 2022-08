Meeting di Rimini, oggi l’intervento di Mario Draghi

Politica

Elezioni, candidati diversi membri del governo Draghi: ecco chi sono

Mentre i 'tecnici' non correranno per un posto in Parlamento e torneranno al loro vecchio lavoro, sono diversi i componenti “politici” dell’esecutivo - dai ministri ai sottosegretari - che compaiono nelle liste per il voto del 25 settembre. I titolari dei dicasteri che si lanciano nella campagna elettorale sono 12. Rinunciano Brunetta, D'Incà e Dadone

Le liste per le elezioni politiche del 25 settembre sono ormai chiuse e i giochi sono fatti. Sono diversi i membri del governo Draghi, dai ministri ai sottosegretari, che hanno deciso di candidarsi. Altri, soprattutto i "tecnici", non correranno per un posto in Parlamento e torneranno al loro vecchio lavoro. Ecco qualche nome di chi è pronto alle urne

I ministri del governo Draghi che si lanciano nella campagna elettorale sono 12. In sostanza, sono tutti i ministri “politici” dell’esecutivo, tranne tre nomi: Renato Brunetta, che ha lasciato Forza Italia e non si ricandida; Federico D'Incà, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle e non ha trovato casa altrove; Fabiana Dadone, fermata dalla regola dei 5s sui due mandati