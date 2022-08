Chiara Ferragni: aborto impossibile nelle Marche a causa di Fdi

Spettacolo

Chiara Ferragni, tutti i look della sua vacanza a Ibiza

L'imprenditrice italiana sta documentando su Instagram le sue vacanze alle Baleari, una location perfetta per indossare sandali bassi, shorts, mini abiti in maglia crochet e, soprattutto, tanti costumi colorati, da abbinare a maxi camicie. Ecco i look indossati nella sua prima settimana trascorsa nel Mediterraneo con Fedez e i suoi due bambini a cura di Vittoria Romagnuolo

Capi leggeri, molto colorati e ultra femminili, questo lo spirito dei look che Chiara Ferragni ha messo in valigia per la sua permanenza ad Ibiza dove sta trascorrendo le sue vacanze di agosto con Fedez e i piccoli Leone e Vittoria. Al suo arrivo, l'imprenditrice ha mostrato ai fan uno dei pezzi cult della sua stagione: una maxi bag in tela e cuoio Louis Vuitton

Da perfetta interprete dei maggiori trend di stagione, Chiara Ferragni sfoggia un magnifico abito crochet con dettagli floreali applicati per godersi il tramonto sull'isola. L'abito, del brand Rat & Boa, è stato abbinato a sandali scalzati Alexander Wang