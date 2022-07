Gelmini e Carfagna vanno con Calenda. Entriamo in "un partito che non tramerà con la Russia", affermano. Duro commento del coordinatore di FI Antonio Tajani: "Hanno tradito gli elettori". Per quello che è a conoscenza dei Servizi segreti italiani, “attività volte a favorire la caduta del governo Draghi da parte di questa interlocuzione non ci sono state”: lo afferma Gabrielli. Non ci saranno deroghe al limite dei due mandati nel M5s. Tra gli esclusi dalle liste del 25 settembre il presidente della Camera Fico, l'ex ministro della Giustizia Bonafede, la vicepresidente del Movimento Taverna e l'ex capo politico Crimi. In tutto sono circa 50 i parlamentari uscenti che non saranno ricandidati. Renzi avverte Letta: "Se il Pd non ci vuole è per rancori personali". Berlusconi nega di aver incontrato l'ambasciatore russo e di aver avuto conversazioni telefoniche con lui

