In 13 capoluoghi di provincia gli elettori dovranno tornare alle urne: nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum del 50%+1 previsto per i comuni con più di 15mila abitanti al primo turno. Si tratta di Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Catanzaro e Barletta. Ecco chi sono i nomi che si sfideranno per la carica di sindaco