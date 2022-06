Monsignor Giuseppe Zenti con una lettera invita i confratelli della diocesi di San Zeno ad aiutare i fedeli a “individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia del gender, al tema dell'aborto e dell'eutanasia”. Poi sottolinea che il compito degli ordinati “non è schierarsi per partiti o persone, ma segnalare presenze o carenze di valori civili con radice cristiana”

In vista delle elezioni di domenica, e in generale nelle tornate elettorali, il dovere dei sacerdoti è far coscienza a se stessi "e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia del gender, al tema dell'aborto e dell'eutanasia". Lo sostiene il vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti, in una lettera inviata ai confratelli della diocesi di San Zeno il 18 giugno, a pochi giorni dal ballottaggio fra Damiano Tommasi e Federico Sboarina per la carica di sindaco