Governo, Salvini: "Attendo risposte da Draghi, a settembre valuterò"

Dal governo "attendo risposte entro l'estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono tre mesi per sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida il 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando del sostegno del suo partito al governo. "Abbiamo deciso di appoggiare il governo perché era necessario non lasciare il Paese nelle mani di Pd e 5 Stelle che lo stavano sfasciando. Ora tutti quei dirigenti e militanti, compresi Zaia e Fedriga, che credevano in Draghi e in questo governo - prosegue - col perseverare degli errori di Speranza e Lamorgese, di Bianchi e Giovannini, mi chiedono di rifletterci bene… Draghi deve sapere che ci sono temi su cui non siamo disposti a transigere".