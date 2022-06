Le elezioni amministrative forniscono alcune indicazioni in vista delle politiche del 2023: le coalizioni tradizionali sono testa a testa ma il campo largo vede il Partito democratico in buona salute, mentre il M5S va male. A destra prende corpo il sorpasso di Meloni su Salvini ascolta articolo Condividi

PD primo partito, Fratelli d'Italia oltre la Lega, centristi bene in alcune città. E vanno fortissimo le liste civiche. L'election day di domenica ci fornisce alcune indicazioni nazionali, in vista delle politiche del 2023: le coalizioni tradizionali sono testa a testa ma il campo largo vede i Dem in buona salute, mentre i 5 stelle vanno male. A destra prende corpo il sorpasso di Meloni su Salvini, con un esito tutto da scoprire sugli equilibri interni al centrodestra. Sono alcune delle considerazioni che si possono fare analizzando il voto di lista aggregato per tutti i comuni al voto sopra i 15mila abitanti, nell’elaborazione fatta da Youtrend.

A guardare poi i dati delle principali città nelle tornate elettorali dal 2017 fino a domenica scorsa si nota ancora meglio come, a destra, Fratelli d'Italia superi la Lega in grandi centri del Nord, non solo – come prevedibile – al Sud. Quanto al "campo largo" dei Dem con i pentastellati, è il PD a fare il pieno, mentre M5s, pur scontando una tradizionale debolezza alle Amministrative, mette assieme poco se non pochissimo anche a Genova, la città di Grillo.

A tentare la strada del terzo polo centrista è soprattutto Azione/+Europa, che in alcuni dei pochi comuni in cui si è presentata ha avuto affermazioni in doppia cifra (per esempio Palermo e L'Aquila). In attesa dei ballottaggi del 26 giugno, insomma, dai quasi mille comuni al voto arrivano spunti interessanti, per capire in che direzione si muove la grande rincorsa politica fino al big bang delle Politiche 2023.