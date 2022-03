Guerra in Ucraina, Draghi: “Crisi umanitaria senza precedenti”

Il premier è intervenuto alla Camera: “Voglio ringraziare chi si è mobilitato spontaneamente per sostenere la popolazione ucraina”, ha detto. “C’è una grande generosità, una profonda umanità”, ha poi aggiunto il presidente del Consiglio. “Oggi sono arrivati 23.872 cittadini ucraini, oltre il 90% sono donne e bambini” ascolta articolo Condividi

C’è una “crisi umanitaria senza precedenti” e “voglio ringraziare chi si è mobilitato spontaneamente per sostenere la popolazione ucraina". A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla Camera durante il question time dedicato alla guerra in Ucraina. “C’è una grande generosità, una profonda umanità”, ha osservato il premier. "La forza di un Paese si misura anche nella capacità di difendere la dignità umana", ha spiegato. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - I DRONI USATI CONTRO L'ESERCITO RUSSO - IN COSA CONSISTE IL MODELLO AUSTRIA)

Oggi arrivati 23.872 profughi: 90% donne e bambini leggi anche Ucraina, Klitschko a Sky TG24: "Resisteremo sempre, è casa nostra" Il presidente del Consiglio ha fornito i dati di ingresso dei cittadini ucraini in Italia: "All'8 marzo sono arrivati in 21095 cittadini, oggi sono 23872 principalmente dalla frontiera italo-slovena: oltre il 90 per cento sono donne e bambini. Ieri 10.500 donne, oggi 12 mila, gli uomini erano 2mila ieri, oggi 2.200, i bambini 8.500 ieri e oggi 9.700. Il flusso è certamente destinato ad aumentare". L’assistenza messa in campo dall’Italia "I primi strumenti di assistenza sanitaria sono stati organizzati dalla Protezione civile, in particolare per la gestione e il contenimento dell'emergenza da Covid-19”, ha spiegato il premier Draghi. “Inoltre, abbiamo previsto un ampliamento della rete di accoglienza: abbiamo disposto, tra l'altro, che i cittadini ucraini possano essere ospitati in tutte le strutture di accoglienza per migranti anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale o dal possesso di altri requisiti previsti”.” Il presidente del Consiglio ha poi voluto rendere merito alle istituzioni: “Lo sforzo organizzativo in atto coinvolge tutti i livelli di Governo, sia al centro sia sul territorio. Voglio ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell'Interno, le Regioni e i Comuni per il loro sforzo, in particolare sul fronte dell'alloggio dei profughi”.