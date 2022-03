Ucraina, cosa sono i droni turchi Bayraktar usati contro i russi

La fornitura di questi armamenti all’Ucraina risale al 2014, quando vennero usati da Kiev nella crisi del Donbass. In questi giorni sono utilizzati per compiere duri attacchi all'esercito russo

Sono di fabbricazione turca i droni da guerra con cui l'esercito di Mosca sta facendo i conti in Ucraina e che continuano a infliggere perdite pesanti all'esercito russo. La fornitura dei Bayraktar TB2 all’Ucraina, in realtà, risale al 2014 quando vennero usati da Kiev nella crisi del Donbass. Ciò in passato ha reso tesi i rapporti tra Erdogan e Putin, anche alla luce del fatto che questi droni vengono ora prodotti direttamente in Ucraina. È proprio di questi giorni la pubblicazione di un video da parte dell'esercito ucraino in cui si vedono gli attacchi compiuti da questi droni all'esercito russo (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG - GLI AGGIORNAMENTI).