È il segnale che la politica chiedeva, è la conferma che Mario Draghi vuole correre per il Colle. Dopo giorni in cui ha interpretato il ruolo dell’osservatore esterno, Il presidente del Consiglio scende in campo in prima persona: parla e si incontra con i segretari di partito. All’ordine del giorno il suo trasloco al Quirinale ma soprattutto come ed in che modo mantenere in piedi un governo anche se non sarà lui a guidarlo. L'ANALISI DI ANDREA BONINI