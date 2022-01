Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c'è ancora una intesa. Il centrodestra propone la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Il centrosinistra, con Letta, propone un supervertice per decidere un nome condiviso. Spunta il nome di Elisabetta Casellati, restano sul tavolo i nomi di Casini, Amato, ma anche Draghi e Mattarella. "Non è il momento del muro contro muro", dice Conte.