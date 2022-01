Nella quarta votazione la soglia potrebbe portare alla fumata bianca. I nomi più probabili delle ultime ore sembrano quelli di Draghi, Casini e, in ultimo, Mattarella. La carta Cassese, ventilata dalla Lega, non sembra abbia avuto seguito. Il centrodestra si riunirà questa mattina, il nome di Casellati resta ancora "coperto". Letta preannuncia ancora scheda bianca, se non si troverà un accordo in queste ore. Il nodo per sbloccare la strada di Draghi al Quirinale è quello del nuovo governo