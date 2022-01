Quirinale, le mosse del centrosinistra. Letta: “Voteremo venerdì"

Nella corsa al Colle ancora nessun nome condiviso tra i partiti. Il segretario del Pd, Enrico Letta, annuncia un voto per venerdì ma, assicura, "non ci sarà un presidente di destra". Il M5s contro l’ipotesi che Draghi lasci Palazzo Chigi Condividi

Quarta giornata di voti alla Camera per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Da oggi il quorum scende a 505 voti. Ancora nessun nome condiviso tra i partiti e le varie forze politiche stanno valutando le prossime mosse (QUIRINALE: IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ). Il segretario del Pd, Enrico Letta, annuncia un voto per venerdì ma, assicura, "non ci sarà un presidente di destra". Il centrosinistra è in pressing per evitare un muro contro muro nella quarta votazione che rischierebbe, affermano Pd e M5s, di precipitare l'Italia nell'instabilità (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GIORNATA NEL CENTRODESTRA).

Letta: voteremo venerdì, non presidente di destra leggi anche Quirinale, Letta: "L'operazione Casellati fa saltare tutto" Enrico Letta, nell'assemblea dei grandi elettori Pd, ha ribadito: “Grazie alla nostra fermezza, il centrodestra ha fatto i conti con la realtà. Perché qualunque presidente voteremo venerdì l'obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ci sarà un presidente di destra". Secondo il segretario dem, “l'accordo per il Colle deve tenere insieme tutta la maggioranza. Se non ci saranno novità entro domattina confermerò di votare la scheda bianca”. Letta afferma che “finora c'è stato un lavoro positivo ed efficace di tutta la coalizione del centrosinistra allargato. Un lavoro positivo con Italia viva, ad esempio, che ha consentito di stoppare l'operazione Casellati. E coi 5 stelle che ci ha consentito di essere uniti e arginare i tentativi del centrodestra di sfondare. Grazie al rispetto reciproco con gli alleati siamo stati in grado di impedire esiti altrimenti pericolosi. È stato molto difficile ma utile. Con gli alleati c'è sempre stata massima trasparenza e reciprocità". Infine ha ammonito: "Dobbiamo fare di tutto per evitare di perdere Draghi, di qualsiasi ruolo si tratti. Siamo stati abbastanza soli in questo tentativo".