Quirinale, Letta: "L'operazione Casellati fa saltare tutto"

Il segretario del Pd boccia la "carta coperta" di Salvini per candidare al Colle la presidente del Senato. Sulla stessa linea anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che nel pomeriggio ha incontraro il capo dei dem: "No a nomi che spaccano la maggioranza"

Un secco no da parte del segretario Pd Enrico Letta alla “carta" che Matteo Salvini ha tenuto coperta finora per candidare una personalità di centrodestra al Colle, ossia quella di Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato. "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto", ha scritto su Twitter il leader dem (QUIRINALE: LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).