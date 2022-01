Oggi, 27 gennaio, nella quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica, i grandi elettori del Centrodestra hanno optato per l'astensione di massa. Non è la prima volta che accade: il precedente risale al 1992, durante il tortuoso percorso che portò all'elezione al Quirinale di Oscar Luigi Scalfaro. In quell'occasione, a rifiutare la scheda furono circa quattrocento grandi elettori della Democrazia Cristiana (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).