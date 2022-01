Quirinale, oggi vertice del centrodestra: Salvini tenta la stretta

Matteo Salvini fatica a sbloccare la partita del Quirinale. Il leader della Lega è di fronte al bivio: tenere unita la maggioranza, e quindi il governo, su un nome come quello di Pier Ferdinando Casini (o altro profilo, che ad ora non c'è) o puntare su un nome di centrodestra, opzione rischiosa e che con il passare delle ore sembra scemare, perché se la spallata, su un nome come Elisabetta Casellati, fallisse, perderebbe la leadership del centrodestra. La terza via, quella di proporre Mario Draghi per il Quirinale, con una scelta su cui FdI non sarebbe ostile, sembra per ora ancora remota.

L’ipotesi Casini

Serve dunque un nome che tenga insieme la maggioranza. È questa l'opzione che il leader leghista sembra prendere in considerazione, anche dopo una telefonata con Silvio Berlusconi. In campo, di sponda con il centrosinistra, sembrano esserci per ora solo Casini - che però alimenta malumori nel M5s - o Giuliano Amato. Ma il secondo al momento non è un'opzione e su Casini il no di Meloni è netto. Tra le truppe parlamentari, il dubbio è più grande è che l'elezione dell'ex presidente della Camera al Quirinale possa portare alla caduta del governo, con conseguenti elezioni anticipate perché - questa la tesi - Draghi non accetterebbe di restare a Palazzo Chigi. Sembra invece tramontata l’ipotesi Casellati. Nella giornata di ieri sono circolate ipotesi alternative, come il giurista Sabino Cassese (che potrebbe essere sostenuto proprio da Salvini, secondo voci non confermate) che però poco piace al M5s.