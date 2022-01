La quinta votazione è stata convocata per le 11. Poco prima, alle 10:15, è stata convocata la conferenza dei capigruppo congiunta per valutare se passare a due votazioni al giorno. Ieri un'altra fumata nera, mentre continuano serrate le trattative tra i partiti e all'interno delle coalizioni. Con il quorum abbassato a 505 voti, gli astenuti sono stati 441 (tutti nelle fila del centrodestra) mentre le schede bianche sono scese a 261. Salgono le preferenze per l'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella a quota, 166.