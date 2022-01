Nato a Treviso nel 1947, il magistrato è stato proposto come prossimo inquilino del Colle da Fratelli d'Italia. Nella sua carriera, durante la quale non è mai entrato in politica, ha condotto inchieste sulle Brigate Rosse in Veneto, su Tangentopoli e sul Mose di Venezia. Scrittore giuridico e autore di romanzi, ha spesso assunto posizioni minoritarie nella magistratura: propone la separazione delle carriere tra giudici e pm Condividi

A poche ore dall’inizio delle votazioni per il prossimo presidente della Repubblica, dall’assemblea di Fratelli d’Italia si è fatto strada un nome che rispetto ad altri era circolato poco nei giorni precedenti. È quello di Carlo Nordio, magistrato di lunga carriera, senza un passato politico alle spalle, “su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni", ha detto Giorgia Meloni. È proprio sul suo passato fuori dalle istituzioni che Fratelli d'Italia punta per raggiungere un consenso bipartisan che possa portarlo al Colle. Nordio aveva già toccato l’argomento Quirinale qualche settimana fa in un’intervista al quotidiano Libero, quando aveva detto che “la carica di capo dello Stato dovrebbe essere affidata a un politico”. Parlando della possibilità della sua candidatura, aveva sottolineato che la sua è una cultura politica “esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un Consiglio comunale” (LE ELEZIONI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24).

Chi è Carlo Nordio vedi anche Chi è Andrea Riccardi, tra i nomi per l’elezione al Quirinale Nato a Treviso, nel 1947, Nordio si laurea in Giurisprudenza con l’obiettivo di diventare giudice. Muove i primi passi in magistratura a partire dal 1977. Durante gli anni ’80 guida le indagini sulla presenza delle Brigate Rosse in Veneto. Il decennio seguente si sposta su Tangentopoli, sempre sul fronte veneto. Le inchieste sul Mose di Venezia Nel nuovo millennio i processi più importanti a cui ha partecipato sono quelli legati al Mose, che segue da procuratore aggiunto di Venezia. Nel 2014 il suo lavoro porta a 35 arresti, tra cui quello di Giuseppe Galan, per 15 anni governatore del Veneto. Anni dopo, Nordio parlerà dell’inchiesta sul Mose come di “un intervento doveroso che ha scoperchiato sprechi da far piangere e un sistema di corruzione capillare”.