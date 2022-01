I nomi fantasiosi

Tra i voti nulli, si segnalano quello a Pepito Sbazzeguti, anagramma di Giuseppe Bottazzi, il Peppone dei film "Don Camillo" interpretato da Gino Cervi. Ma nello spoglio della prima votazione per il presidente della Repubblica ci sono stati voti anche per Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Altri hanno votato per il divulgatore Alberto Angela. Non mancano i voti ai conduttori e giornalisti, come Claudio Sabelli Fioretti, Alfonso Signorini, conduttore del “Grande Fratello”, il conduttore di “Porta a Porta” Bruno Vespa, Giorgio Lauro di “Un giorno da pecora” e Giuseppe Cruciani della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, e Mauro Corona. Non mancano neanche i riferimenti al mondo del calcio. A cominciare da Claudio Lotito, presidente della Lazio, passando per il portiere campione del Mondo ‘82 Dino Zoff. Poi, tra le schede nulle, tanti nomi di calciatori italiani e stranieri e comunque al di sotto dei cinquant'anni. Infine, sono stati segnalati anche voti per pornoattori famosi non meglio specificati.