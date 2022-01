Il premier si chiude a Palazzo Chigi e lavora solo sulle questioni di governo. Sul Quirinale tocca al Parlamento decidere. Partiti ancora in stallo Condividi

Le luci a Palazzo Chigi restano accese fino a tardi ma è una giornata di silenzio. Dalla sede del governo, il giorno dopo quel confronto con le forze politiche che avrebbe messo in mostra la volontà di Draghi di essere parte attiva nella corsa per il Colle - sollevando critiche e perplessità - non filtra pressoché nulla. Si lavora sulle questioni che riguardano il Paese - questo il refrain ufficiale - per il Quirinale la scelta è nelle mani del Parlamento. Quasi una presa di distanza rispetto a 24 ore prima (QUIRINALE: LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Draghi “amareggiato” vedi anche Quirinale, i giornali stranieri si dividono su Draghi al Colle A metà giornata i rumors scommettono su un nuovo incontro con Conte. E un altro ancora con Renzi con cui Draghi si sarebbe già visto due volte negli ultimi sette giorni. Ma alla fine tutto evapora nel caos silente di questa giornata di transizione o decantazione, come la definiscono i parlamentari più navigati. Chi ha parlato con Draghi lo descrive “amareggiato” per come sono stati letti gli incontri con i partiti. Una richiesta arrivata da loro, a cui il premier avrebbe semplicemente dato risposta. Ma il nodo resta sempre lo stesso: come realizzare l’eventuale trasloco al Colle dell’ex governatore della Bce senza mandare all’aria il governo?