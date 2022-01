Il premier vede Matteo Salvini e sente i leader. Al centro dei colloqui il futuro del governo e la tenuta della legislatura Condividi

È il segnale che la politica chiedeva, è la conferma che Mario Draghi vuole correre per il Colle. Dopo giorni in cui ha interpretato il ruolo dell’osservatore esterno, Il presidente del Consiglio scende in campo in prima persona: parla e si incontra con i segretari di partito. All’ordine del giorno il suo trasloco al Quirinale ma soprattutto come ed in che modo mantenere in piedi un governo anche se non sarà lui a guidarlo. (LE ELEZIONI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24).

I colloqui con i leader vedi anche Elezione Presidente della Repubblica, oggi la prima votazione. DIRETTA Il primo a varcare la soglia di Palazzo Chigi a metà mattina è Matteo Salvini. Nel primo pomeriggio l’altro snodo. I consiglieri del premier stanno approntando un’agenda di contatti con tutti i leader. Compreso una telefonata - non appena possibile - con Berlusconi. Parla a lungo anche con Enrico Letta e sente Giuseppe Conte. La comunicazione di Chigi cerca di tenere coperto questi confronti, ma sottovalutando la regola per cui un “no comment” equivale ad un sì, conferma le discussioni in corso. Che sarebbero state tutte incentrate su come non mettere a rischio l’esecutivo. A partire dalla scelta del nuovo premier ma anche di un eventuale rimpasto di ministri.