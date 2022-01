Chi è Letizia Moratti, tra i nomi per l’elezione al Quirinale. FOTO

1/12 ©Ansa

Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio sono i tre nomi indicati dal centrodestra per il Quirinale. “Nessuno di loro ha una tessera di partito, ma hanno ricoperto ruoli importanti", ha spiegato Matteo Salvini in una conferenza stampa. Ecco chi è Letizia Moratti, possibile candidata per la presidenza della Repubblica

GUARDA IL VIDEO: Corsa al Colle, Salvini: Pera, Moratti e Nordio nostri nomi