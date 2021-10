1/10 ©Ansa

Il 3 e il 4 ottobre sono chiamati alle urne 12 milioni di cittadini. In molte città si vota per eleggere nuovo sindaco e consiglio comunale, in Calabria si vota anche per il rinnovo della giunta regionale e del presidente. Elezioni anche per i due seggi uninominali di Siena e Roma-Primavalle della Camera

