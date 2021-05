Cento giorni di governo, Sky TG24: gli italiani promuovono Draghi

Oltre il 50% degli italiani giudica positivamente l’attività del premier e del suo esecutivo, a cento giorni dal suo insediamento. Lo dice un sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24, che rivela come sanità ed economia siano le priorità per i mesi a venire. Speranza il ministro più apprezzato, tra i leader politici spicca Conte. Lega primo partito, poi Pd e FdI, ma Meloni supera Salvini come gradimento personale