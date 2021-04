"Sui migranti stiamo dialogando con i Paesi a livello europeo" ma resta "l'emergenza morti in mare". Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri ed esponente del M5S, a "L'Ospite" su Sky Tg24, condotto da Massimo Leoni, è intervenuto parlando delle priorità di politica estera del Paese, dei rapporti con Libia ed Egitto e i possibili scenari in Afghanistan dopo la conclusione della missione Nato che vede l'Italia tra i partecipanti. Tra gli argomenti anche i rapporti tra le forze politiche che sostengono il Governo Draghi e il futuro del Movimento 5 Stelle.

"Sull'immigrazione sforzo di collaborazione"

leggi anche

Naufragio al largo della Libia, si temono decine vittime tra migranti

L'intervista a Manlio di Stefano inizia con una domanda sui complimenti fatti dal presidente del Consiglio Mario Draghi alla guardia costiera libica. Il sottosegretario ha spiegato che si faceva riferimento a "uno sforzo di collaborazione con i governi europei per gestire" il fenomeno dell'immigrazione. "La verità è che il governo libico per tanti anni - ha detto Di Stefano - non ha avuto una guida e sostanzialmente la guardia costiera ha agito molto in autonomia". Questa situazione avrebbe causato anche la nascita di fenomeni paralleli non legati alla gestione dei migranti.