Pier Silvio Berlusconi: "Forza Italia deve rinnovarsi, grato a Tajani"

L'ad di Mediaset ha parlato nel corso dell'incontro con i giornalisti per i tradizionali auguri di fine anno: "È ora di pensare a idee nuove e a un programma rinnovato, che non discuta i valori fondanti di Forza Italia". E aggiunge: "La mia candidatura non è un tema". Il vicepremier: "Sollecitazioni necessarie, siamo in sintonia"

Sulla necessità di vedere facce nuove in Forza Italia "il mio pensiero non cambia". Lo ha ha detto Pier Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti durante gli auguri di fine anno negli studi Mediaset. "Io ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt'altro che facile", ha osservato. Ma per il futuro "ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato". "Attenzione, che non metta in discussione i valori fondanti di Forza Italia - ha sottolineato - che sono i valori fondanti del pensiero e dell'agire politico di Silvio Berlusconi, ma valori che devono essere portati a ciò che è oggi la realtà, cioè all'anno 2025". E sulle facce nuove, "quello che vale per Forza Italia vale per la politica in generale".

"La mia candidatura non è un tema"

"Non è un tema che oggi esiste", ha poi replicato Berlusconi chi gli chiedeva di una sua possibile discesa in campo in politica. "Tutte le energie sono dedicate a Mfe, alla nostra Europa e quelle che rimangono alla mia famiglia che è il centro della mia vita". E a chi gli faceva notare che nel 2027 avrà la stessa età di suo padre Silvio quando si è candidato in politica, Pier Silvio ha risposto con una battuta: "Oggi la scienza porta la vita ad allungarsi, c'è tempo...".

Tajani: "Stimoli positivi, ci stiamo rinnovando"

A stretto giro, è arrivato il commento di Tajani alle parole del figlio del fondatore di Forza Italia. "Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante del partito", ha detto. "È quello che stiamo facendo, facendo emergere anche i giovani, penso al segretario nazionale dei giovani, penso ai nuovi eletti alle ultime regionali, abbiamo eletto ragazzi di 24, 25 anni. Penso ai nostri vice segretari che stanno lavorando, i congressi che abbiamo fatto e che faremo, quindi questo è un modo di allargare". Commentando con i giornalisti le parole di Pier Silvio Berlusconi, Tajani ha parlato di "sollecitazioni positive", in "perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro".