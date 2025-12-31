"Come ha sempre detto il più grande dispensatore di buoni sentimenti e immenso uomo di pace, il mio Silvio, l'amore vince e vincerà sempre sull'invidia e sull'odio. Sia questa la grande lezione dell'anno che verrà e che possa questo essere un anno di pace". È l'augurio per il 2026 che la parlamentare di Forza Italia, Marta Fascina, affida a Instagram dove pubblica una foto che la ritrae assieme a Silvio Berlusconi. "Il 2025 volge al termine – scrive-. È stato un anno contrassegnato, come purtroppo anche i precedenti, da numerosi focolai di guerra sparsi per il mondo. Mi chiedo perché nel terzo millennio si continui a combattere, si continui ad uccidere deliberatamente. La risposta che mi do è che viviamo in un mondo in cui è sempre più radicato l'odio tra gli uomini, un mondo in cui i veri valori - l'amore, la concordia, il rispetto verso il prossimo, la fede, la pace tra i popoli - si stanno lentamente estinguendo. Sono come delle candele che sono in procinto di spegnersi nell'indifferenza collettiva, circondate da un omertoso silenzio”.