Marta Fascina ha rilasciato un’intervista a Hoara Borselli pubblicata da Il Giornale dove ha raccontato particolari inediti della sua vita e del suo amore per Silvio Berlusconi. Da quando è morto, confida Fascina “mi hanno portato via la felicità. Mi hanno strappato il cuore. Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza. Un lutto così terribile non si supera, si convive con esso. Peraltro ieri ricorreva un anno da quando rientravamo a casa dopo il lunghissimo ricovero in ospedale ed eravamo felici pensando di esserci lasciati il peggio alle spalle”.



La passione per la politica

Poi ha raccontato che la sua passione per la politica è nato proprio grazie a Berlusconi. “Ero al liceo, avevo 14 anni e la sua leadership coinvolgente e trascinatrice mi aveva stregato. I suoi ideali e i suoi programmi di modernizzazione dell’Italia, il suo modo di comunicarli, mi entusiasmavano. Ero affascinata e sedotta dalla figura di Silvio e dal suo contributo imprenditoriale e politico al nostro Paese. Lo seguivo ovunque, in tutte le sue manifestazioni”.