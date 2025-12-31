Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta. Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. La squadra rispecchia gli accordi del campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e include uomini legati all'ex presidente Vincenzo De Luca.

Dieci assessori, Casillo vicepresidente

Mario Casillo, uomo forte del Pd, è vicepresidente con delega ai Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo è al governo del territorio e patrimonio; Andrea Morniroli ha le Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro incassa Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola, uomo molto vicino a De Luca ed ex vicepresidente, si occuperà di Attività produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio si farà carico di Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese ha Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia è alla Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta riceve Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; e Maria Carmela Serluca va all'Agricoltura. Fico, come pure aveva anticipato, riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.