Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta. Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. La squadra rispecchia gli accordi del campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e include uomini legati all'ex presidente Vincenzo De Luca.
Dieci assessori, Casillo vicepresidente
Mario Casillo, uomo forte del Pd, è vicepresidente con delega ai Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo è al governo del territorio e patrimonio; Andrea Morniroli ha le Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro incassa Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola, uomo molto vicino a De Luca ed ex vicepresidente, si occuperà di Attività produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio si farà carico di Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese ha Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia è alla Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta riceve Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; e Maria Carmela Serluca va all'Agricoltura. Fico, come pure aveva anticipato, riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.
Fico: "Pronti per la vorare al servizio dei cittadini"
"Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta - scrive in una nota il presidente - siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l'impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. E' solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell'interesse esclusivo della comunità". "Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l'occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo" conclude la nota.