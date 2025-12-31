La proclamazione di Antonio Decaro arriverà a 44 giorni dalla elezione. !uella dei 50 consiglieri nella settimana successiva. A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori o inesattezze durante le operazioni di spoglio nelle sezioni. Ad un mese e cinque giorni dal voto, dunque, la Puglia è l'ultima regione ad attendere l'insediamento di governatore e consiglieri
Mercoledì 7 gennaio Antonio Decaro, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia. Dopo la cerimonia negli uffici della corte d'appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano. Per la proclamazione dei consiglieri regionali sarà necessario qualche giorno in più, probabilmente avverrà nella settimana successiva. Ultimati i conteggi da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi (in ordine di consegna Taranto, Trani, Bari, Brindisi, Foggia e ultima Lecce) ora a lavoro è l'Ufficio elettorale della Corte d'Appello di Bari, cui spetta la certificazione finale degli eletti che porterà alla conseguente proclamazione. A circa un mese e mezzo dal voto, dunque, anche in Puglia potrà essere avviata la nuova legislatura regionale: in Campania e Veneto dove si è votato negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, i governatori sono già da tempo a lavoro.
Sindaco Bari: Decaro punto di riferimento per le amministrazioni comunali
"Sono ovviamente contento. Si apre una stagione nuova per i sindaci, di grande collaborazione istituzionale perché Decaro da presidente della Regione si porta con se' l'eredità e il bagaglio di esperienze non solo da sindaco di una grande città ma anche da presidente dell'Anci. Quindi sarà un punto di riferimento per tutte le amministrazioni comunali, in modo particolare per la città di Bari che dovrà riprogrammare una serie di interventi anche alla luce dei fondi comunitari", il commento di Vito Leccese, sindaco di Bari, parlando con i giornalisti in occasione dello scambio di auguri a palazzo di città. "E' molto importante questa sintonia tra l'Amministrazione comunale e la nuova governance regionale. Ovviamente ci aspettiamo che venga proclamato al più presto, che tutte le fasi propedeutiche alla nuova organizzazione regionale si esauriscano in tempi brevi, in modo da incominciare a programmare il futuro insieme", ha aggiunto.