La proclamazione di Antonio Decaro arriverà a 44 giorni dalla elezione. !uella dei 50 consiglieri nella settimana successiva. A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori o inesattezze durante le operazioni di spoglio nelle sezioni. Ad un mese e cinque giorni dal voto, dunque, la Puglia è l'ultima regione ad attendere l'insediamento di governatore e consiglieri

Mercoledì 7 gennaio Antonio Decaro, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia. Dopo la cerimonia negli uffici della corte d'appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano. Per la proclamazione dei consiglieri regionali sarà necessario qualche giorno in più, probabilmente avverrà nella settimana successiva. Ultimati i conteggi da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi (in ordine di consegna Taranto, Trani, Bari, Brindisi, Foggia e ultima Lecce) ora a lavoro è l'Ufficio elettorale della Corte d'Appello di Bari, cui spetta la certificazione finale degli eletti che porterà alla conseguente proclamazione. A circa un mese e mezzo dal voto, dunque, anche in Puglia potrà essere avviata la nuova legislatura regionale: in Campania e Veneto dove si è votato negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, i governatori sono già da tempo a lavoro.