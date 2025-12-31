Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Puglia, Antonio Decaro sarà proclamato Presidente di Regione il 7 gennaio

Politica
©Ansa

La proclamazione di Antonio Decaro arriverà a 44 giorni dalla elezione. !uella dei 50 consiglieri nella settimana successiva. A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori o inesattezze durante le operazioni di spoglio nelle sezioni. Ad un mese e cinque giorni dal voto, dunque, la Puglia è l'ultima regione ad attendere l'insediamento di governatore e consiglieri

ascolta articolo

Mercoledì 7 gennaio Antonio Decaro, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia. Dopo la cerimonia negli uffici della corte d'appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano. Per la proclamazione dei consiglieri regionali sarà necessario qualche giorno in più, probabilmente avverrà nella settimana successiva. Ultimati i conteggi da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi (in ordine di consegna Taranto, Trani, Bari, Brindisi, Foggia e ultima Lecce) ora a lavoro è l'Ufficio elettorale della Corte d'Appello di Bari, cui spetta la certificazione finale degli eletti che porterà alla conseguente proclamazione. A circa un mese e mezzo dal voto, dunque, anche in Puglia potrà essere avviata la nuova legislatura regionale: in Campania e Veneto dove si è votato negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, i governatori sono già da tempo a lavoro.

Sindaco Bari: Decaro punto di riferimento per le amministrazioni comunali

"Sono ovviamente contento. Si apre una stagione nuova per i sindaci, di grande collaborazione istituzionale perché Decaro da presidente della Regione si porta con se' l'eredità e il bagaglio di esperienze non solo da sindaco di una grande città ma anche da presidente dell'Anci. Quindi sarà un punto di riferimento per tutte le amministrazioni comunali, in modo particolare per la città di Bari che dovrà riprogrammare una serie di interventi anche alla luce dei fondi comunitari", il commento di Vito Leccese, sindaco di Bari, parlando con i giornalisti in occasione dello scambio di auguri a palazzo di città. "E' molto importante questa sintonia tra l'Amministrazione comunale e la nuova governance regionale. Ovviamente ci aspettiamo che venga proclamato al più presto, che tutte le fasi propedeutiche alla nuova organizzazione regionale si esauriscano in tempi brevi, in modo da incominciare a programmare il futuro insieme", ha aggiunto.

Governatori Puglia, Veneto e Campania

Approfondimento

Elezioni regionali: vincono Stefani, Fico e Decaro. Astensione alta

Politica: Altre notizie

La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo

Politica

In Aula a Montecitorio ieri il testo blindato ha ricevuto la conferma della fiducia chiesta dal...

Decreto Milleproroghe 2025, da multe a intercettazioni: cosa prevede

Politica

Dai Lep alle intercettazioni, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali, ma anche...

ESTERNO DI PALAZZO CHIGI, SEDE DEL GOVERNO (ROMA - 2009-10-28, Antonia Cesareo) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026"

Politica

A Montecitorio si prosegue con la seduta notturna con l'esame degli ordini del giorno. La...

Decreto aiuti all’Ucraina, via libera del Cdm. Assente Salvini

Politica

"Aiuti militari, civili, energetici, infrastrutturali. Andiamo avanti con quello che abbiamo...

Manovra alla Camera, è il giorno del voto sulla fiducia: l'iter

Politica

Dopo il via libera al Senato, la Legge di Bilancio è arrivata a Montecitorio. L'ok definitivo è...

Politica: I più letti