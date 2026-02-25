Dl Ucraina, governo pone la fiducia: oggi il voto in Senato

Il testo, dopo il primo via libera della Camera, è ora all'esame di Palazzo Madama. Il voto è sul testo senza emendamenti né articoli aggiuntivi
È previsto per oggi il voto sul decreto Ucraina, in Senato, dopo il primo via libera alla Camera. Ieri, 24 febbraio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia. Il voto è sul testo senza emendamenti né articoli aggiuntivi e l’aula è convocata dalle 10 di questa mattina. Il provvedimento, tra le altre cose, proroga l'autorizzazione a cedere mezzi militari a Kiev (TUTTE LE NEWS LIVE).
La posizione dell'Italia
L’approvazione del decreto, dove, almeno nel titolo, è stato tolto il termine “militari”, arriva a ridosso del quarto anniversario (24 febbraio) dell’aggressione della Russia all’Ucraina. Proprio in occasione della ricorrenza, il governo italiano ha fatto sapere, con una nota, che l’Italia "sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti" tra Russia e Ucraina e allo stesso tempo "partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza" per Kiev. "L’Italia – ha spiegato la Presidenza del Consiglio – concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura".
Approfondimento
Sky TG24 Mondo, quattro anni di guerra in Ucraina
Ansa/Getty
Notizie e catastrofi nel mondo che hanno segnato il 2025. FOTO
L'uccisione di Charlie Kirk, la morte di Papa Francesco e l'elezione a Pontefice di Leone XIV, i terremoti che hanno devastato Myanmar e Afghanistan, l'uragano Melissa, la guerra in Ucraina che ancora continua e quella nella Striscia di Gaza per cui è stato trovato un (criticato) accordo. Sono solo alcune delle notizie dell'anno che si sta per chiudere che non dimenticheremo