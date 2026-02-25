Dl Ucraina, governo pone la fiducia: oggi il voto in Senato

È previsto per oggi il voto sul decreto Ucraina, in Senato, dopo il primo via libera alla Camera. Ieri, 24 febbraio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia. Il voto è sul testo senza emendamenti né articoli aggiuntivi e l’aula è convocata dalle 10 di questa mattina. Il provvedimento, tra le altre cose, proroga l'autorizzazione a cedere mezzi militari a Kiev ( TUTTE LE NEWS LIVE ).

La posizione dell'Italia

L’approvazione del decreto, dove, almeno nel titolo, è stato tolto il termine “militari”, arriva a ridosso del quarto anniversario (24 febbraio) dell’aggressione della Russia all’Ucraina. Proprio in occasione della ricorrenza, il governo italiano ha fatto sapere, con una nota, che l’Italia "sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti" tra Russia e Ucraina e allo stesso tempo "partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza" per Kiev. "L’Italia – ha spiegato la Presidenza del Consiglio – concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura".