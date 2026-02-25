Napoli, Mattarella inaugura anno formativo scuola dei magistrati

Offerte Sky
Napoli, Mattarella inaugura l'anno formativo della scuola dei magistrati

Politica
©Ansa

Il presidente della Repubblica sarà presente a Castel Capuano insieme a diverse altre autorità istituzionali e giudiziarie per l'inaugurazione dell'anno accademico 2026

A Napoli, nella sede di Castel Capuano, sta per prendere il via un nuovo anno formativo per la Scuola superiore di magistratura, punto di riferimento per la cultura giuridica nazionale. All'inaugurazione è atteso l'intervento del presidente Sergio Mattarella. 

Il programma 

Dopo l'intervento di Mattarella, previsto a partire dalle 11, è in programma quello del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli e del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. A terminare l'incontro, è previsto poi l'intervento della presidente della Scuola, Silvana Sciarra. Presenti anche autorità istituzionali e giudiziarie, studenti dell’ultimo anno di alcuni licei campani ma anche i vertici degli uffici giudiziari, con in testa la presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli e il procuratore generale, Aldo Policastro. 

La scuola

La Scuola napoletana è un ente autonomo che propone l’attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all’ordine giudiziario e favorisce la formazione permanente dei magistrati. In questo senso, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, propone anche la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e quella dei responsabili degli uffici giudiziari e dei magistrati onorari.

