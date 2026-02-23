Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: atteso in mattinata

Una visita inattesa del capo dello Stato porta oggi un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dalla frana che ha reso inaccessibili molte abitazioni. Il presidente Sergio Mattarella si recherà in città in mattinata, prima di raggiungere nel pomeriggio Palermo per la IX Giornata dell’orgoglio dell’Avvocatura. La sua presenza vuole sottolineare l’impegno dello Stato verso le famiglie colpite e la comunità locale.

Parallelamente alla visita del presidente, oggi sono stati erogati i primi 78 contributi destinati agli sfollati, per un importo di circa 800 euro a famiglia. Si tratta di un intervento rapido, definito dal capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, "un record assoluto in Italia per l’erogazione dei fondi in meno di un mese". La tempestività è stata resa possibile grazie al coordinamento tra il Comune di Niscemi e il Dipartimento regionale della Protezione civile, che hanno lavorato senza sosta per garantire un sostegno immediato alle famiglie più vulnerabili.

La frana che ha stravolto la città

La frana ha colpito la zona rossa della città, isolando centinaia di abitazioni e costringendo numerose famiglie a lasciare temporaneamente le proprie case. La situazione ha messo in evidenza non solo i danni materiali, ma anche le difficoltà quotidiane di chi si trova improvvisamente privato della propria abitazione. Le autorità continuano a monitorare il territorio e a programmare interventi per garantire la sicurezza e prevenire nuovi rischi. Oltre alla visita del presidente Mattarella, domani Niscemi accoglierà il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che incontrerà cittadini, stampa e rappresentanti delle istituzioni locali. In serata, Fratoianni sarà ad Agrigento per l’iniziativa "Prendiamoci cura della Sicilia", insieme ad altri esponenti regionali e nazionali impegnati nella tutela del territorio e del sociale.