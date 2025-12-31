Il vicepremier Tajani: "Sono soddisfatto della Manovra"

Il vicepremier Tajani è tornato a parlare di Manovra e della collocazione dell'Italia nello scacchiere internazionale. "Eravamo gli ultimi della classe, adesso siamo fra i primi: la seconda industria manifatturiera in Europa, la quarta potenza commerciale al mondo. Frutto della stabilità e della serietà dell'azione di governo: senza il tempo per pianificare le azioni non si va da nessuna parte", ha affermato il ministro degli Esteri nel corso di un'intervista al Messaggero. "Sono soddisfatto della Manovra, fatta nell'ambito del rispetto dei limiti economici e finanziari che sono ben chiari a tutti. Ma soprattutto siamo fuori dalla procedura d'infrazione europea e questo dà credibilità all'Italia", ha sottolineato.

Il vicepremier Tajani: "Sulle banche è prevalso il buonsenso"

"Come Forza Italia poi, siamo soddisfatti di alcune misure in particolare. Il sostegno al ceto medio, con l'abbattimento dell'Irpef da 35 al 33% fino a 50 mila euro; il sostegno alle imprese con l'iperammortamento; abbiamo difeso la prima casa sia escludendola dall'Isee che limitando l'aumento della tassazione per gli affitti a breve". E ancora: "Su banche e assicurazioni si è giunti a un accordo. È giusto che diano un contributo, ma abbiamo scongiurato azioni coercitive che avrebbero spaventato i mercati e abbiamo evitato il concetto degli 'extraprofitti', che non esistono: ha prevalso il buonsenso". E "poi ancora oltre 7 miliardi sulla sanità, la detassazione degli aumenti contrattuali e degli straordinari, il rinvio di sugar tax e plastic tax". Per l'anno prossimo, per l'ultima Manovra prima delle elezioni, che obiettivi si è dato il governo? "Vogliamo allargare a 60mila euro la platea per l'abbassamento dell'Irpef. E sostenere l'attrattività degli investimenti delle imprese, perché solo così possiamo ottenere la crescita con l'aumento dei posti di lavoro e dei salari. Siamo al più basso livello di disoccupazione. L'occupazione sale, lo Spread cala, ce l'abbiamo messa tutta per aumentare i salari tra i nuovi contratti a statali, scuola, militari", ha risposto il ministro Tajani. E cosa si aspetta, politicamente, nel 2026? "Il lavoro sull'economia da proseguire, l'impegno per il 'Sì' al referendum sulla giustizia su cui ci impegneremo molto. È un referendum per dare maggiori garanzie ai cittadini, non sul governo", ha concluso.