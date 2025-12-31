La legge di Bilancio è stata ufficialmente pubblicata ed entrerà in vigore da giovedì 1 gennaio. Si attende invece il decreto Milleproroghe. Il vicepremier Tajani: "Soddisfatto, sulle banche è prevalso il buonsenso". La segretaria del Pd: "Le misure vanno nella direzione sbagliata rispetto ai bisogni dei cittadini"
La legge di Bilancio - approvata ieri, 30 dicembre, in via definita alla Camera - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore domani, giovedì 1 gennaio 2026. Pubblicato anche il decreto Sicurezza sul lavoro, entrato in vigore oggi, mercoledì 31 dicembre, mentre si attende il decreto Milleproroghe, già approvato dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre scorso. Non si placano, intanto, le polemiche tra maggioranza e opposizione sulla Manovra: se il vicepremier Antonio Tajani si dice "soddisfatto", la segretaria del Pd Elly Schlein parla di "promesse tradite".
Il vicepremier Tajani: "Sono soddisfatto della Manovra"
Il vicepremier Tajani è tornato a parlare di Manovra e della collocazione dell'Italia nello scacchiere internazionale. "Eravamo gli ultimi della classe, adesso siamo fra i primi: la seconda industria manifatturiera in Europa, la quarta potenza commerciale al mondo. Frutto della stabilità e della serietà dell'azione di governo: senza il tempo per pianificare le azioni non si va da nessuna parte", ha affermato il ministro degli Esteri nel corso di un'intervista al Messaggero. "Sono soddisfatto della Manovra, fatta nell'ambito del rispetto dei limiti economici e finanziari che sono ben chiari a tutti. Ma soprattutto siamo fuori dalla procedura d'infrazione europea e questo dà credibilità all'Italia", ha sottolineato.
Il vicepremier Tajani: "Sulle banche è prevalso il buonsenso"
"Come Forza Italia poi, siamo soddisfatti di alcune misure in particolare. Il sostegno al ceto medio, con l'abbattimento dell'Irpef da 35 al 33% fino a 50 mila euro; il sostegno alle imprese con l'iperammortamento; abbiamo difeso la prima casa sia escludendola dall'Isee che limitando l'aumento della tassazione per gli affitti a breve". E ancora: "Su banche e assicurazioni si è giunti a un accordo. È giusto che diano un contributo, ma abbiamo scongiurato azioni coercitive che avrebbero spaventato i mercati e abbiamo evitato il concetto degli 'extraprofitti', che non esistono: ha prevalso il buonsenso". E "poi ancora oltre 7 miliardi sulla sanità, la detassazione degli aumenti contrattuali e degli straordinari, il rinvio di sugar tax e plastic tax". Per l'anno prossimo, per l'ultima Manovra prima delle elezioni, che obiettivi si è dato il governo? "Vogliamo allargare a 60mila euro la platea per l'abbassamento dell'Irpef. E sostenere l'attrattività degli investimenti delle imprese, perché solo così possiamo ottenere la crescita con l'aumento dei posti di lavoro e dei salari. Siamo al più basso livello di disoccupazione. L'occupazione sale, lo Spread cala, ce l'abbiamo messa tutta per aumentare i salari tra i nuovi contratti a statali, scuola, militari", ha risposto il ministro Tajani. E cosa si aspetta, politicamente, nel 2026? "Il lavoro sull'economia da proseguire, l'impegno per il 'Sì' al referendum sulla giustizia su cui ci impegneremo molto. È un referendum per dare maggiori garanzie ai cittadini, non sul governo", ha concluso.
Schlein (Pd): "Una Manovra di promesse tradite"
Schlein torna ad attaccare la maggioranza. "La Manovra va nella direzione sbagliata rispetto ai bisogni dei cittadini. L'allungamento dell'età pensionabile, infatti, mette a nudo tutta la loro incoerenza", ha affermato la segretaria del Pd in un'intervista alla Stampa. La legge di Bilancio, spiega, favorisce "i più ricchi invece dei più fragili, perché non va incontro alle prime due paure degli italiani: il carovita e le liste d'attesa nella sanità". Come definirebbe questa Manovra con uno slogan? "Di austerità, che aiuta di più i ricchi. Perché è scesa la spesa pubblica sul Pil nella sanità, ma anche nella scuola e sulla casa. Sono invece cresciute le spese militari, aumentate le tasse ed è salito il costo delle bollette: le più care d'Europa. Così si mettono in ginocchio le famiglie" E ancora: "Promettevano di abolire la Fornero e hanno aumentato l'età pensionabile al 96% degli italiani, promettevano di abbassare le accise e le hanno aumentate. Una Manovra di promesse tradite".
Schlein (Pd): "Vogliono una sanità a misura di portafoglio"
Sull'Irpef, Schlein afferma che "l'Istat ha spiegato che l'85% di quelle risorse andranno alle famiglie più ricche. Abbiamo proposto il salario minimo, che si può fare anche a costo zero, per dire che il lavoro sotto i nove euro l'ora è sfruttamento; abbiamo proposto un congedo paritario per aiutare concretamente le famiglie e abbiamo rilanciato con tre miliardi in più sulla sanità. Hanno detto 'no' alle nostre proposte perché vogliono una sanità a misura di portafoglio, mentre noi vogliamo quella di Tina Anselmi, che curi chi da solo non ce la fa". La premier, ha proseguito Schlein, "rivendica numeri senza guardare dentro quei dati: l'occupazione aumenta quasi solo per gli over 50".
