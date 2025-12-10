Morto Sergio Flamigni, ex senatore Pci e partigiano: aveva 100 anni

È morto Sergio Flamigni, ex parlamentare del Pci e partigiano. Aveva 100 anni. Ha partecipato a cinque legislature, dal 1968 al 1987, prima da deputato e poi da senatore. È stato componente delle commissioni antimafia, sul caso Moro, sulla P2. Nel 2005 ha fondato l'Archivio Flamigni, che - come si legge sul sito - "si occupa di conservare, tutelare, rendere accessibili e valorizzare le fonti documentarie e le testimonianze su terrorismi, stragi, eversione politica, mafia e criminalità organizzata".

Schlein: “La sua vita dedicata alla ricerca della verità”

"Se c'è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato -soprattutto- un instancabile studioso del caso Moro". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. "Con l'Archivio Flamigni, che costituisce un patrimonio unico di materiali e testimonianze, ha voluto poi mettere a disposizione di tutte e tutti ciò che aveva raccolto in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. E' stato tra i più attenti e tenaci ricercatori delle zone d'ombra della vicenda Moro, delle responsabilità e dei depistaggi e ha dedicato tutta la vita alla difesa della democrazia, della Costituzione, della memoria storica. Gli siamo grati di tutto - conclude Schlein - e gliene saremo sempre".