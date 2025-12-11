Meloni mette all'asta i doni ricevuti dai leader mondiali

Giorgia Meloni ha deciso di mettere all’asta una parte dei regali di valore superiore ai 300 euro ricevuti durante le visite ufficiali all’estero da quando è presidente del Consiglio. Come riportato da Open , il valore complessivo stimato dell’asta può arrivare fino a 800mila euro. Non esiste un elenco ufficiale degli oggetti che saranno venduti, ma è probabile che molti coincidano con quelli svelati nel maggio scorso da Palazzo Chigi al deputato Francesco Bonifazi che ne aveva chiesto informazioni con un’interrogazione parlamentare.

I doni ricevuti



Nell’elenco dei 273 regali ricevuti dalla premier compaiono oggetti molto diversi tra loro: tappeti ricevuti in Libia e in altri Paesi arabi, un vaso prezioso in Vietnam, scarpe di pitone blu con tacco d’oro realizzate dalla stilista Norah Alhumaid in Arabia Saudita, una statuetta del presidente argentino Javier Milei con la motosega, un busto argenteo di Gandhi e una statuetta d’oro donati dal premier indiano Narendra Modi, un foulard consegnato in ginocchio dal premier albanese Edi Rama, un servizio da tè in porcellana regalato da Viktor Orbán e una ciotola di ceramica donata da Joe Biden. Nell’elenco figurano anche gioielli, un abito tradizionale indonesiano, quadri, un vaso di fiori, un set di trucchi giapponese, cofanetti, cinture preziose e un iPad.

L'asta si terrà tra gennaio e giugno 2026

La decisione di mettere tutto all’asta nasce anche dalla necessità di liberare spazio, dato che la stanza di Palazzo Chigi adibita a deposito non è più sufficiente. Il compito è stato affidato alla casa d’aste romana Bertolami Fine Art, con sede nel palazzo Caetani Lovatelli, dove gli oggetti andranno all'asta tra gennaio e giugno del prossimo anno. Alla casa d’aste spetterà una commissione del 5%, fino a un massimo di 40mila euro, da cui deriva la stima del valore complessivo. Il ricavato andrà alla presidenza del Consiglio dei ministri.