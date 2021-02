Dopo il secondo giro di consultazioni, gli incontri con le parti sociali e il voto su Rousseau, tra venerdì 12 e sabato 13 il presidente del Consiglio incaricato dovrebbe salire al Quirinale per presentare la squadra del suo esecutivo. Per la fiducia si dovrà aspettare la prossima settimana

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei ministri che comporranno l'esecutivo guidato da Mario Dragh i, presidente del Consiglio incaricato dopo la crisi di governo ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ). Già venerdì 12 l'ex presidente della Banca Centrale Europea potrebbe salire al Colle dal presidente Mattarella per sciogliere la riserva, ma ancora non sono chiare le tempistiche.

Il premier incaricato, dopo aver fatto due giri di consultazioni con i partiti, essersi confrontato con le parti sociali e aver atteso l' esito del voto dei M5S su Rousseau ( DI BATTISTA LASCIA IL MOVIMENTO ) ha il quadro completo della maggioranza e può chiudere il puzzle della sua squadra di governo ( CHI SONO I POSSIBILI MINISTRI TECNICI E POLITICI) . Draghi potrebbe salire al Colle per sciogliere la riserva già oggi in serata, ma secondo altre fonti l'incontro con Mattarella potrebbe avvenire anche domani mattina.

I prossimi passaggi: giuramento e la fiducia

Anche sul giuramento della nuova squadra di governo i tempi non si conoscono con certezza: potrebbe avvenire sabato, se Draghi scioglierà la riseva oggi, ma non è ancora confermato. Sembra invece più sicuro che il voto di fiducia alle Camere avverrà all'inizio della prossima settimana, martedì al Senato e mercoledì a Montecitorio. L'ultimo nodo che rimarrebbe da sciogliere per l'ex governatore della Bce è quello relativo al ministero della Transizione ecologica (QUALE SAREBBE IL LAVORO DEL NUOVO MINISTRO).