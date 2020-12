Il presidente della Regione Emilia-Romagna, che presiede anche la Conferenza Regioni e Province autonome: "Abbiamo il dovere di interloquire coi governi indipendentemente dal colore politico. Le polemiche in maggioranza hanno rallentato le decisioni". E sulla scuola: "Importante ripartire il 7 gennaio senza il timore di dover richiudere"

"Abbiamo il dovere di interloquire coi governi indipendentemente dal colore politico, penso che fosse importante decidere e si poteva decidere prima, ma penso che gran parte delle scelte siano condivisibili". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente della Conferenza Regioni e Province autonome, parlando del decreto legge che stabilisce le nuove misure anti-Covid sul Natale. Bonaccini è stato intervistato a L'Ospite su Sky TG24. Misure regionali ulteriormente restrittive in Emilia-Romagna? "Non ne abbiamo bisogno, il decreto è già restrittivo", ha risposto Bonaccini (COSA SI PUÒ FARE E COSA NO DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO).

"Polemiche hanno rallentato decisioni su emergenza Covid" vedi anche Decreto Natale, ristori immediati per bar e ristoranti Sempre soffermandosi sull'emergenza Covid, Bonaccini ha affermato che "il 97% delle centinaia di ordinanze fatte dalle Regioni sono state conformi alle decisioni del Governo: c'è stata quasi sempre condivisione. Le polemiche in maggioranza hanno rallentato un po' le decisioni". Secondo Bonaccini "dovremmo evitare troppe polemiche che rischiano di rappresentare polemiche di diverse parti politiche. Senza le Regioni che gestiscono la sanità si sarebbe fatto fatica affrontare queste situazioni. Basterebbe comprendere questo".

Bonaccini: "A scuola bisogna partire senza il timore di richiudere"

leggi anche Covid e scuola, Conte: "Impegno per ritorno in classe prima possibile" Interpellato sul tema scuola, Bonaccini ha fatto sapere che "è in corso una riunione fra i ministri che hanno competenze". Secondo il presidente dell'Emilia-ROmagna "le scuole devono riaprire, devono partire a gennaio, c’è qualcuno fra i governatori che ritiene bisogna partire col 50% di didattica in presenza. Noi come Regione siamo pronti a ripartire il 7 gennaio. L’importante sarebbe partire e non avere il timore di richiudere. La scuola non è solo apprendimento e anche socialità e relazione. Abbiamo reperiti 200 mezzi in più, soprattutto da privati".

"In E-R Il 90-95% del personale sanitario pronto a vaccinarsi" approfondimento Covid, distribuzione vaccino Pfizer: la mappa regione per regione Confermando il lavoro in corso per iniziare la profilassi nelle prossime settimane, il presidente ha spiegato che "in Emilia-Romagna abbiamo già il 90-95% del personale sanitario che ha dato disponibilità a vaccinarsi contro il Covid".